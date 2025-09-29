Президентът на Гърция: Въпросът не е дали ще използваме AI, а как и за каква цел

Въпросът не е дали ще използваме изкуствен интелект, а как и за каква цел. Това каза президентът на Гърция Константинос Тасулас по време на провеждащата се в Солун Втора международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание "Теология", съобщи БТА.

"Ще служи ли изкуственият интелект на обществото или ще задълбочи неравенствата и механизмите на контрол? Ще стане ли средство за общение или ще доведе до изолация, зависимост? Ще се превърне ли в оръжие за доминация?" - такива бяха въпросите, които повдигна гръцкият президент пред присъстващите.

Темата на форума е "Втората международна научна конференция за 100 години на списание "Теология". Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха". Началото бе дадено тази вечер с церемония в църквата "Свети Димитър" в Солун.

Тасулас подчерта, че организирането на форума е свидетелство за активното участие на Православната църква за въпросите на съвремието, както и нейната способност да се вслушва в случващото се.

"Напредъкът създава фундаментални промени в ядрото, в същността на човешката идентичност. Само по себе си е ясно, че изкуственият интелект може да се превърне в ценен инструмент за науката и особено за медицината, правото, икономиката, екологичното инженерство, образованието", каза Тасулас и отново подчерта, че въпросът е за каква цел ще бъдат използваните технологиите.

"Изкуственият интелект обаче работи на базата на данни, алгоритми и предварително зададени параметри, така че той няма лична воля. Липсва му тази сила на избора, липсва му тази вътрешна свобода", подчерта още той.

На 30 септември програмата на форума предвижда конферентна сесия на тема "Църква, наука, политика и технологии", която ще започне с участие на Българския патриарх Даниил.