Пожари унищожиха над 20 000 кв. км от националния природен парк на Намибия (Видео)

Горски пожари унищожиха около една трета от националния природен парк на Намибия "Етоша", простиращ се на площ от 20 000 кв. км и представляващ туристическа дестинация, известна със запазената си природа, съобщи президентската администрация на страната, цитирана от Ройтерс и БТА.

Горските пожари започнаха преди седмица в югоизточната част на парка, като за главен причинител се подозира добивът на активен въглен в граничещите с парка ферми, съобщиха местни власти.

"Пламъците са се разпространили бързо вследствие на силните ветрове и суха растителност, и са заплашили биоразнообразието, фауната и прехраната на местните общности", посочва се в съобщението на президентството.

"Пожарът е нанесъл значителни щети на пасищата в парка и околните общински райони, които възлизат на стотици хиляди хектари. Неизвестен брой диви животни са загинали, но, за щастие, няма данни за човешки жертви."

Етоша, класифициран като национален парк през 1907 г. по време на германската колонизация на страната, е богат на фауна, която включва лъвове, слонове, леопарди, жирафи и зебри, и привлича хиляди туристи от цял свят всяка година.

Министерството на околната среда, горите и туризма съобщи в събота, че екологичните щети са значителни, 34% от площта на парка е изгоряла. Поне девет антилопи са загинали в засегнатите от пожара райони, а един панголин е бил спасен. Правителството мобилизира повече от 500 войници, за да удържи пламъците, съобщава президенстката администрация на Намибия.