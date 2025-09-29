ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков поздрави президентката на Молдова за резултатите от изборите

Премиерът Росен Желязков. Снимка МС

Министър – председателят Росен Желязков поздрави президента на Молдова Мая Санду за резултатите от изборите в страната в социалните мрежи.

"Сърдечни поздравления към президента Мая Санду за нейната решителна победа", написа Желязков, цитиран от БТА.

Молдова ясно и твърдо избра своя европейски път. България ще продължи да подкрепя нашите приятели в този важен процес към общо европейско бъдеще, посочи още той.

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването ѝ към ЕС. Това заяви молдовската президентка Мая Санду на пресконференция, след като нейната проевропейска партия спечели произведените вчера в Молдова парламентарни избори. Радвам се, че нашият път към ЕС е гарантиран. Наистина искам молдовците да решават какво да е бъдещето на Молдова. Искам Молдова да бъде една свободна и демократична страна, заяви Санду.

