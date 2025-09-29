Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрената си програма

Северна Корея никога няма да се откаже от ядрената си програма. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Ким Сон-гьон пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като определи това като "равносилно на изискване да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване". Това съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Това бе първият път, когато Пхенян изпраща свой официален представител, който да говори на срещата на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, откакто през 2018 г. тогавашният министър на външните работи на Корейската народнодемократична република (КНДР) посети Ню Йорк.

"Налагането на "денуклеаризация" на КНДР е равносилно на изискването да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване и да наруши конституцията", заяви Ким Сон-гьон. "Никога няма да се откажем от суверенитета си, от правото си на съществуване и няма да нарушим конституцията", подчерта той.

"Благодарение на засилената военна възпираща сила на нашата държава, която е пряко пропорционална на нарастващата заплаха от агресия на САЩ и техните съюзници, волята на вражеските страни да провокират война се възприема сдържано и балансът на силите на Корейския полуостров е гарантиран", каза още севернокорейският заместник-министър на външните работи.

Появата на севернокорейския дипломат в ООН идва на фона на подновения интерес към евентуална среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, отбелязва АП.

Миналият месец Тръмп заяви, че иска да се срещне Ким Чен-ун до края на тази година. От встъпването в длъжност на Тръмп през януари севернокорейският лидер игнорира многократните призиви на американския президент да възстанови пряката дипломация, водена от него през първия му президентски мандат от 2017 г. до 2021 г., която обаче не доведе до сключване на споразумение за спиране на ядрената програма на КНДР.