ЕС обсъжда създаване на система за защита срещу дронове по източния си фланг

Военен дрон СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия предложи система за защита срещу дронове, която да бъде изградена по източния фланг на ЕС, като също има за цел да развие и нападателни способности. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Проектодокументът включва планове за създаване на способности, с които наземни цели да могат да бъдат атакувани чрез прецизни удари, използвайки технология, свързана с дронове. Те ще допълват дълбоко ешелонирана зона за отбрана с възможности за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове.

Този проектодокумент ще послужи и като основа за дискусии на неформалната среща на върха на ЕС в сряда. Той съдържа и първоначални най-общи предложения за проекти за превъоръжаване в други области.

Разглеждат се също така и нови мерки за осигуряване на безопасността на корабоплаването в Балтийско и Черно море, както и в областта на сухопътната отбрана, посочва ДПА.

