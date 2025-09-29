Тръмп: Израел е много близо до споразумение за спиране на войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.