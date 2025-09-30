ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея ще засили още повече връзките си с Китай

Външната министърка на Северна Корея Чое Сон Хюи Снимка: Twitter/@kimileyegenleri

Севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, заяви, че непоколебимата позиция на страната е да засили още повече връзките си с Китай, съобщи Ройтерс, като се позова на информация на държавната Корейска централна телеграфна агенция.

По време на посещението си в Китай тя се срещна с китайския премиер Ли Цян, добавя КЦТА.

Ли заяви пред Чое че Китай високо цени отношенията си със Северна Корея и потвърди позицията си да насърчава двустранните връзки от стратегическа и дългосрочна перспектива, според същия източник, цитиран от БТА.

