Зеленски: Украйна си върна над 170 кв.км територия. Путин: Русия печели "праведната битка"

По време на контраофанзивната операция в Добропиля украинските войски са освободили над 174 кв. км територия и са елиминирали близо 3200 руски войници, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ и ДПА.

"Разговаряхме и отделно с военните за оперативната обстановка, а главнокомандващият представи доклада си. Контраофанзивната операция в Добропиля продължава", заяви Зеленски.

Зеленски изрази благодарност към участващите подразделения за тяхната ефективност.

"Към началото на този ден нашите сили са освободили повече от 174 квадратни километра от началото на операцията, а повече от 194 квадратни километра са очистени от руски саботажни групи. Руските загуби само в тази операция възлизат на близо 3200, като по-голямата част от тях са безвъзвратно загубени", добави той.

Той съобщи, че е получил и актуална информация за ситуацията в Купянск, в граничните райони на Харковска област и в районите на границата между Донецка и Днепропетровска област.

"Ситуацията там е трудна, но е важно, че украинските войници – нашите части – правят всичко необходимо, за да защитят позициите си", подчерта Зеленски. Той похвали и военнослужещите, които наскоро свалиха с дрон руски военен хеликоптер. "Това постижение вдъхнови много украинци", увери той, като благодари специално на екипажа на батальона за безпилотни системи на 59-та отделна щурмова бригада.

Освен това Зеленски подчерта, че е важно украинските производители на дронове и ракети да работят на пълна мощност, като подчерта, че производствените възможности на страната са далеч от пълното си натоварване.

На този фон руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията.

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле, пише БТА.