ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да се снимат футболните ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21394658 www.24chasa.bg

САЩ постави Бразилия и Южна Африка в списъка за наблюдение относно трафика на хора

1356
Държавния департамент във Вашингтон СНИМКА: atlanticsentinel

САЩ поставиха Бразилия и Южна Африка, в списъка за наблюдение, показва публикуван вчера доклад на Държавния департамент за борбата срещу трафика на хора по света, предаде Франс прес.

Списъкът за наблюдение е междинна категория между страните, към които Вашингтон няма никакви претенции, и тези в черния списък, който води до потенциални санкции.

В Южна Африка "правителството е идентифицирало по-малко жертви, разследвало е по-малко случаи и е повдигнало по-малко обвинения", се посочва в доклада. Аналогично е и заключението за Бразилия, която не е започнала никакви съдебни дела по силата на закона срещу трафика на хора от 2016 г., докато според Вашингтон броя на жертвите на този трафик в южноамериканската страна са десетки хиляди.

Двете страни са сред "черните овце" на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва АФП. Американският президент наложи наказателни мита на Бразилия. Вашингтон наложи и санкции на магистрат от бразилския Върховен съд заради процеса срещу Жаир Болсонаро, идеологическият съюзник на Тръмп, осъден на 27 години затвор за подбуждане към преврат с цел да се задържи на власт.

В Южна Африка Доналд Тръмп обвини правителството, че преследва белите фермери.

България е във втората категория на страните в доклада - сред страните, които не покриват изцяло стандартите, но чиито правителства полагат значителни усилия да го направят. Тя не е сред страните, които са подложени на наблюдение.

В същата категория попада и Япония, отбелязва японската агенция Киодо. Токио полага "значителни усилия" за постигане на минималните стандарти за премахване на трафика на хора, но все още не успява да ги изпълни., Ситуацията се е подобрила в сравнение с предходната година, но броят на наказателните дела, заведени от Япония "за трафик на работна ръка и сексуален трафик на деца, остава нисък" в сравнение с мащаба на експлоатацията.

Въпреки това се признава, че Япония ще въведе нова система през 2027 г., насочена към подобряване на защитата на правата на работещите мигранти, пише БТА.

Държавния департамент във Вашингтон СНИМКА: atlanticsentinel

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?