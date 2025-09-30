ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блокираха реставрацията на джамията „Селимие“ в Одрин заради спорове

1716
СНИМКА: Wikimedia Commons

Заради спорове в общественото пространство турски съд блокира проект за реставриране на основния купол на джамията „Селимие" в Одрин – едно от най-значимите творения на прочутия османски архитект Мимар Синан, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Съдът аргументира решението си с „опасността от нанасяне на невъзстановими щети по интериора на сградата, която е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО".

Блокираният план за реставриране на интериора предвижда големи промени в емблематичната декорация на купола на джамията „Селимие", включително замяна на синьо-червената калиграфия и орнаменти от 16-ти век с изчистен черно-бял дизайн с модерни калиграфски елементи, отбелязва „Хюриет дейли нюз".

Изображения на предложения дизайн, разпространени онлайн, предизвикаха критики от историци, артисти, експерти по опазване на околната среда и различни граждански групи.

„Реставрация, която променя оригинала, не е възстановяване, а разрушение", коментира турският историк Илбер Ортайлъ преди днешното решение на съда, цитиран от БТА.

СНИМКА: Wikimedia Commons

