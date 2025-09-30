ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сирените за гражданска защита в цяла Гърция ще бъдат тествани на 1 октомври

1212
Гърция Снимка: pixabay

Всички сирени за гражданска защита на територията на Гърция ще бъдат тествани в 11:00 ч. на 1 октомври в рамките на военното учение „Parmenion-25", съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на съобщение от гръцката полиция.

Задействането на сирените е с цел тестване, като властите призовават обществеността да не се притеснява и информират, че наред със сирените, камбаните на всички църкви в страната ще бият бързо в продължение на три минути.

По информация на полицията тестът на сирените ще започне в 11:00 ч. с едноминутна въздушна тревога в цялата страна, последвана от сигнал за „край на тревогата" в 11:05 ч. До 12:55 ч. в някои региони на страната ще бъдат проведени и специфични тестове на определени интервали, включително тревоги за въздушна атака и предупреждения за химическа, биологична, радиологична и ядрена заплаха, пише БТА.

