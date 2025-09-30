Огромен междузвезден обект стресна учените, имат съмнения, че е космически кораб

Учени са озадачени от огромен междузвезден обект. Имат дори съмнения, че може да става въпрос за извънземен космически кораб.

Те са определили някои свойства на междузвездната комета 3I/Atlas, която има най-ексцентричната орбита от всички открити междузвездни обекти.

Установено е, че масата на кометата е приблизително 33 милиарда тона, съобщава IFLScience. Изданието припомня, че кометата 3I/Atlas е открита за първи път на 1 юли 2025 г. Този обект се е движил през Слънчевата система със скорост почти два пъти по-голяма от тази на предишни междузвездни „посетители", като 1I/'Oumuamua и 2I/Borisova. В нова статия, написана от учени от Харвардския университет, водени от астронома Ричард Клоет, изследователите споделят какво са научили за 3I/Atlas.

За целта екипът е проучил данни, събрани от Центъра за малки планети от 15 май до 23 септември 2025 г. от 227 обсерватории по целия свят. Те откриха, че негравитационното ускорение на обекта е доста малко, по-малко от 15 квадратни метра на ден. Екипът смята, че това показва, че ядрото на 3I/Atlas е масивно и се съпротивлява на промяната в ускорението, когато обърнатата към Слънцето страна отделя газ. Учените споделиха, че 3I/Atlas има най-голямото кометно ядро, наблюдавано някога, с диаметър 128 километра. Професор Ави Льоб от Харвардския университет обясни, че основната мистерия на обекта е защо не сме открили много повече междузвездни обекти, преди да открием такъв с такъв размер.

„3I/Atlas е 3-5 пъти по-масивен от другите два междузвездни обекта, 1I/'Oumuamua и 2I/Borisova, което е значителна аномалия. Предвид ограниченото предлагане на тежки елементи, би трябвало да сме открили около 100 000 междузвездни обекта с размер 0,1 километра като 1I/'Oumuamua, преди да открием 3I/Atlas, но досега сме открили само два междузвездни обекта", обясни ученият, цитиран от bTV.

Льоб не изключва възможността за извънземен космически кораб.

Според него хипотезата, че 3I/Atlas произхожда от междузвезден резервоар от скалист материал, би била несъстоятелна, ако диаметърът на ядрото на кометата в изображението HiRISE е по-голям от 5 километра.

„Алтернативен технологичен произход би могъл да обясни рядкото еклиптично подравняване на 3I/Atlas (с вероятност 1 на 500) и откриването на никел без желязо - както в индустриално произведените сплави", каза Льоб.

Твърденията за възможна извънземна природа на обекта се подхраниха от някои нестандартни характеристики — като промяната в цвета на комата от червено към зелено и отчасти от участието на проф. Ави Льоб от Харвард, който е известен със спекулации относно извънземен живот. Льоб предполага, че внезапната зелена светлина може да се дължи на повишени нива на цианид или друга химическа активност, но също така не изключи и по-екзотични обяснения.

Освен интересната си окраска, 3I/Atlas притежава и други удивителни характеристики. В скорошна научна публикация Льоб и колегите му от Харвард — Ричард Клоуте и Петер Вереш — изчисляват, че обектът има маса от над 33 милиарда тона и ядро с диаметър около 5 километра. Това го прави изключително голям за комета — и още по-забележителен за междузвезден обект.

Междувременно през юли след нарастващия интерес и спекулации около междузвездния обект 3I/Atlas, НАСА официално опроверга предположенията, че той може да е извънземен космически кораб.

Оттам подчертават, че промените в цвета могат да се обяснят с химически реакции в комата, особено с молекули като C₂ (диатомичен въглерод) и CN (цианид), които излъчват в различни цветови диапазони под ултравиолетова светлина.

Формата, скоростта и траекторията на 3I/Atlas съвпадат напълно с очакваното поведение на естествено формиран междузвезден обект.

Няма признаци на маневриране, радиоизлъчване или други технологични характеристики.

Докато учените продължават да наблюдават обекта, включително с телескопи на Земята и в космоса, консенсусът в научната общност е, че 3I/Atlas е впечатляваща междузвездна комета, но не е извънземен космически кораб.

Наблюденията ще бъдат временно прекратени от края на октомври 2025 г., когато обектът ще премине зад Слънцето и ще стане невидим от Земята. Очаква се той отново да бъде наблюдаем в началото на декември.