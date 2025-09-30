ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четиричленно семейство загина при руски удар с дрон по Сумска област

884
Поражение от руски удар в Украйна. Снимка: Снимка: Фейсбук

Четиричленно семейство е било убито при руски удар по украинската Сумска област, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Франс прес.

При удара, нанесен с дрон, е бил поразена къща в населеното място Чернечина.

В къщата е живеело семейство с две малки деца. Спасителните екипи са извадили четирите трупа изпод отломките на сградата. Децата са били съответно на 6 и на 4 годинки.

През нощта руските сили предприеха атака със стотици дронове и ракети по Украйна. Най-малко четирима души загинаха в Киев, сред които и момиче на 12 години. В цялата страна бяха ранени десетки хора, пише БТА.

Поражение от руски удар в Украйна.

