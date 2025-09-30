Мицкоски: ВМРО-ДПМНЕ ще спечели местните избори

Между 45 и 50 кметски постове в 80-те общини на територията на Република Северна Македония очаква да спечели на местните избори тази есен председателят на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Християн Мицкоски.

В интервю за МРТ 1 снощи, в първия ден от предизборната кампания, Мицкоски заяви, че за победител на изборите ще се смята онази партия или коалиция, която получи повече кметове, като избирателната активност според него ще е между 850 000 и 900 000 гласоподаватели, а ВМРО-ДПМНЕ ще получи над 400 000 гласа, което би било най-добрият резултат на местни избори.

Според анализите на управляващата партия, която в момента има 42-ма кметове, на предстоящите избори най-голямата опозиционна партия СДСМ ще спечели най-много шест кметове, а Левица-нито един.

„Защото Левица издига свои кандидати в общините в Скопие и Тетово, Гостивар и Струга и теоретично не може да получи по-голям брой гласове от всеки друг, който се състезава на тези избори. Тяхната стратегия е ясна - те трябва да бъдат прокси на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) (най-голямата партия на етническите албанци - бел. ред.)", заяви Мицкоски.

По отношение на гласовете за листите за общински съветници Мицкоски заяви, че в сравнение с последните парламентарни избори, на които коалицията на ВМРО-ДПМНЕ спечели около 430 000 гласа, сега очаква да има разсейване на гласовете, заради наличието на независими листи и партии, които на национално ниво са в коалиция с ВМРО-ДПМНЕ, но в определени общини участват самостоятелно в изборите.

„Очаквам да спечелим между 40- 42-43 процента от общия брой на явилите се избиратели", каза Мицкоски.

Той е категоричен, че в страната няма обстоятелства за предсрочни парламентарни избори дори ако ДСИ спечели в ключови общини.

Според председателят на СДСМ Венко Филипче обаче анкетите на ВМРО-ДПМНЕ неточно показват малка подкрепа за СДСМ, а управляващата партия е в паника поради спада в рейтинга й.

„Те загубиха стотици хиляди гласове в сравнение с миналата година. Никога досега не се е случвало едно правителство да има такъв спад в популярността само за една година. Това обаче не е изненадващо, те просто не се справиха с нищо. Не са се ангажирали с решаването на проблемите на гражданите, а завземат партийно институциите. Чрез свои компании влязоха в търгове за обществени поръчки, чрез които допълнително се плащат хонорари на различни съветници на премиера в правителството", каза Филипче.

Председателят на СДСМ заяви, че е наясно, че 15 месеца, колкото е времето между парламентарните избори през миналата година и местните през октомври, е твърде кратък срок, за да може да бъде възстановено напълно доверието в СДСМ, но че партията се явява на тези избори с професионалисти, честни хора, които имат легитимността да търсят доверието на гражданите.

Филипче не се ангажира с прогноза за това колко кметове ще има СДСМ на местните избори, но обяви, че след 19 октомври ВМРО-ДПМНЕ ще бъде неприятно изненадана, защото „вече не могат да заблудят толкова голям брой граждани", както на парламентарните и президентските избори миналата година.

Независимо от резултата от местните избори Венко Филипче планира да остане председател на СДСМ, посочи той в интервю за същото предаване по МРТ1, пише БТА.