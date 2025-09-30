ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция строи 500 хил. нови жилища за социални нужди

Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турция ще построи 500 000 нови жилища в цялата страна, с които да посрещне социалните нужди на хората, съобщи снощи турският президент Реджеп Ердоган в изявлението си след заседанието на кабинета.

„При този проект е предвидена специална квота за семейства с три деца, младежи, близки на загинали при изпълнение на служебните си задължения, ветерани и пенсионери", каза Ердоган, цитиран от турските медии.

Целта е една част от тези жилища да бъдат отдадени под наем на по-ниски цени, а с друга да бъдат облекчени семействата, които живеят в малки жилища. Турският президент обяви, че подробностите около проекта ще бъдат представени в близките дни, пише БТА.

