Малкият Иванчо с идея как да се снимат футболните ...

София 
Тръмп депортира около 100 иранци

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп депортира около 100 иранци от страната, съобщиха Ройтерс и „Ню Йорк таймс", като се позоваха на американски официални представители.

Иранците са били качени в самолет, нает от американските власти, който е излетял от американския щат Луизиана вчера вечерта местно време. Той ще пристигне в Иран по-късно днес, като се очаква пътят му да премине през Катар.

Подробности за иранците, които са депортирани, не се съобщават. Не се уточнява и какви са били техните мотиви да поискат да имигрират в САЩ.

Засега администрацията на Тръмп не е коментирала информацията на двете медии, пише БТА.

Доналд Тръмп

