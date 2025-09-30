ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган приветства усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Турският президент Реджеп Ердоган

Турският президент Реджеп Ердоган приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, след като Тръмп осигури подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирното предложение, представено от САЩ.

Планът, изготвен след разговорите между САЩ и Израел, съдържа 20 точки за незабавно прекратяване на огъня. Сред тях са размяната на заложници, държани от Хамас и палестински затворници, държани от Израел, изтегляне на Израел от Газа, разоръжаване на Хамас и преходно правителство, ръководено от международен орган. Все още не е ясно дали Хамас ще приеме сделката.

„Приветствам усилията на американския президент Доналд Тръмп и лидерството му, насочено към спиране на кръвопролитията в Газа и прекратяване на огъня. Турция ще продължи да полага усилия за постигане на траен и справедлив мир, който ще бъде приет от страните", заяви днес Ердоган в публикация в профила в социалната мрежа „Екс".

Турция е един от най-критичните гласове срещу войната в Газа и определя действията на Израел като "геноцид". Страната прекъсна всичките си търговски отношения с Израел, призовавайки за незабавни международни реакции срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговото правителство и за решение на палестинския въпрос с две държави, отбелязва Ройтерс.

По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер" външният министър на Турция Хакан Фидан е обсъдил плана на Тръмп с външните министри на Катар, Йордания и Саудитска Арабия, пише БТА.

