Норвегия засече дрон над газовото находище в Северно море

Неидентифициран дрон е засечен над газовото находище „Слейпнер" в Северно море през нощта на 29 септември. То е управлявано от норвежката компания Equinor, съобщи норвежката полиция, цитирана от местното издание VG.

Случаят идва на фона на засилени опасения в Европа относно присъствието на неоторизирани дронове в близост до критична инфраструктура, особено на фона на нарастващите геополитически напрежения и честите нарушения на въздушното пространство, свързани с Русия.

Дронът е бил забелязан от служители на офшорната платформа, потвърди полицейският представител Роджър Литлатун. Засега няма установена връзка между летателния апарат и която и да е държава.

Властите са започнали разследване и анализират разузнавателни данни, за да установят вида и произхода на дрона. Комплексът „Слейпнер" включва няколко ключови газови и кондензатни находища – Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия, информира bTV.

Опасенията за засилено наблюдение с дронове датират от 2022 г., когато норвежките власти разположиха сензори край офшорните платформи след рязък ръст на подобна активност. Тогава бяха съобщени за неоторизирани дронове над повече от 10 нефтени и газови съоръжения в страната.

През последните седмици подобни наблюдения на дронове доведоха и до временно прекратяване на работата на ключови транспортни центрове, включително летище Осло в Норвегия и летище Копенхаген в Дания, които бяха временно затворени като предпазна мярка.

По-рано този месец руски дронове и самолети нарушиха въздушното пространство на няколко държави членки на НАТО, което допълнително изостри регионалната сигурност.

В началото на септември полските сили свалиха няколко руски дрона, навлезли в тяхното въздушно пространство. Само няколко дни по-късно руски дрон бе засечен и над територията на Румъния, но Букурещ реши да не го сваля.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха за кратко в естонското въздушно пространство, където останаха 12 минути, преди да бъдат прехванати от сили на НАТО.