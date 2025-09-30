Масова стачка в Гърция ще блокира транспорта и публичните услуги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Утрешната обща стачка, обявена от двете основни синдикални федерации в публичния и в частния сектор, ще засегне всички сфери на живота в Гърция, включително обществения транспорт, съобщават гръцките медии.

Компанията на атинския релсов транспорт обяви, че метрото и трамваите ще се движат в интервала между 9 ч. сутринта и 17 ч. следобед, за да осигурят придвижването на стачкуващите до обявените демонстрации.

Автобусите и тролейбусите ще се движат между 9 и 21 ч.

Участие в стачката потвърдиха и от синдикатите в железопътния транспорт. Очаква се съобщението на железопътния превозвач „Хеленик трейн" кои курсове ще бъдат отменени или с променено разписание.

В стачката ще се включат и таксиметровите шофьори в гръцката столица, които през последните седмици стачкуваха неколкократно с искания срещу облекчените условия за наемане на автомобили с шофьор, които според тях ги поставят в неравнопоставено положение.

В стачката ще участва и Общогръцката моряшка федерация, както и Съюзът на авиодиспечерите.

Синдикатите на медицинския персонал в обществените болници, на преподавателите и на съдебните служители също заявиха, че се присъединяват към стачката.

Градският транспорт в Солун също се включва в стачката, като ще се движат превозните средства, които обслужват хора с увреждания, както и нощната линия до летището, съобщи телевизионният канал АНТ1.

Сред исканията на стачката са отмяна на мерките в сферата на продължителността на работния ден, които позволяват той да продължава при определени условия до 13 часа, намаляване на работната седмица на 37,5 часа, пълно възстановяване на колективните трудови договори, пише БТА.