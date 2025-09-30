Лидерът на кипърските турци Ерсин Татар води в нагласите на избирателите преди изборите на 19 октомври

Настоящият президент на признатата само от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) Ерсин Татар води в предпочитанията на кипърските турци преди предстоящите на 19 октомври избори в Северен Кипър, съобщава кипърската новинарска агенция КНА, като се позовава на проучване на турската социологическа агенция „Генар", цитирано от турскоезичния кипърски вестник „Къбръс".

Според проучването Татар би получил 41,8 процента от гласовете. С малка разлика след него се нарежда бившият премиер в периода 2018 – 2019 г. Туфан Ерхюрман, лидер на социалдемократическата Републиканската турска партия, за когото проучването прогнозира подкрепа от 40,1 процента. Той е подкрепен и от лявата Обществена демократическа партия. И двете сили, които стоят зад кандидатурата на Ерхюрман, са привърженици на сближаването с кипърските гърци с цел обединение на разделения от 1974 г. остров.

Социологическата агенция коментира, че крайният резултат от изборите ще бъде определен от тези 14,9 процента от избирателите, които още не са решили кого ще подкрепят.

Огромната част от тях обаче вероятно поне по въпроса за бъдещето на Кипър стоят по-близо до позицията на Татар, а именно – решение чрез две отделни държави вместо обединение. Според проучването тази позиция се поддържа от 58,9 процента от участвалите в проучването.

Настоящият президент Ерсин Татар, както и окупационната сила в Северен Кипър – Турция, през последните години категорично се ориентираха към настояване за международно признание за СКТР вместо преговори за създаването на двузонална двуобщностна федерация, каквато е предвидена в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и за каквато настоява официалното кипърско правителство, пише БТА.