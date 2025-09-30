Студенти готвят шествие в Белград заради инцидента на гарата в Нови Сад

Сръбските студенти, които участват в антиправителствените протести в Сърбия, съобщиха, че утре в Белград ще се състои шествие по повод 11 месеца от рухването на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад, отнело живота на 16 души, съобщи сръбската новинарска агенция Бета, цитирана от БТА.

В социалните мрежи студентите призовават гражданите да оставят вкъщи свирките и да дойдат на 1 октомври в 17:30 часа местно време (18:30 часа българско време ) на гарата Прокоп в сръбската столица, откъдето ще тръгнат на възпоменателно шествие до гарата в квартала Нови Белград.

В Сърбия вече единадесет месеца продължават антиправителствените протести начело със студенти, които блокират държавните факултети в страната. Протестиращите настояват за поемане на наказателна и политическа отговорност за трагедията в Нови Сад, а също и за насрочване на извънредни парламентарни избори.