Фон дер Лайен приветства мирния план на Тръмп за Газа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че приветства предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващата от близо две години война в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". "Бойните действия трябва да завършат с ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници."

Проектът за уреждане на конфликта, лансиран от Тръмп, предвижда фактическа капитулация и разоръжаване на "Хамас" в замяна на прекратяване на бойните действия, хуманитарна помощ за палестинците и обещание за възстановяване на ивицата Газа – все мерки, на които населението в опустошения палестински анклав силно се надява. По данни на местните здравни органи конфликтът е взел дотук над 66 000 палестински жертви, отбелязва Асошиейтед прес.

Планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната и следвоенното устройство на Газа не предвижда изселване на палестинците от анклава и съдържа призив за незабавно спиране на боевете, ако и двете страни го приемат.