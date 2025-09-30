САЩ обмислят да дадат на Украйна ракети „Томахоук”

Съединените щати обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук", обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Украинският лидер Володимир Зеленски поиска от Вашингтон да продаде на Европа ракети, които да бъдат изпратени в Киев, пише Нова. Финалното решение дали това ще се случи обаче ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.

Ракетите „Томахоук" имат обсег от 2500 километра, което означава, че руската столица Москва попада в обсега им. Русия реагира остро на американските намерения и обяви, че подобен ход ще означава ескалация на напрежението.