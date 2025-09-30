КМГ: Китай тържествено отбелязва Деня на мъчениците

Тази година се отбелязват 80 години от победата в съпротива на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Днес, 30 септември, в Китай се отбелязва Денят на мъчениците. Тази сутрин на площад „Тянанмън" тържествено се проведе церемонията по полагане на венци на Паметника на народните герои, на която присъстваха генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин, както и други партийни и държавни ръководители и представители на различни обществени кръгове, пише КМГ.