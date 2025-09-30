ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

КМГ: През първата половина на 2025 г. жителите на Китай са похарчили 3,15 трилиона юана за туризъм

КМГ

1460
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес следобед Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която бяха представени постиженията в областта на качественото развитие на културата и туризма за периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.).

От началото на периода системата на културната индустрия стабилно се подобрява, като нейната структура се оптимизира, мащабът непрекъснато се разширява и ползите са значително подобрени. Демонстрирани са ефектите от разширяването на вътрешното търсене, стимулирането на потреблението и стабилизирането на очакванията, пише КМГ. 

Броят на пътуванията и общите разходи на местните жители в Китай поддържаха високи темпове на растеж. През първата половина на 2025 г. жителите на страната са направили 3,285 милиарда пътувания и са похарчили общо 3,15 трилиона юана.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

