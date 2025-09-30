Нетаняху: На срещата с Тръмп не се съгласих да бъде създадена палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в "Телеграм".

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".