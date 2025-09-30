КМГ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност в Китай отбелязват стабилен растеж през 2024 г.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност в Китай са се увеличили с 8,9% на годишна база до над 3,6 трилиона юана (около 506,41 милиарда щатски долара) през миналата година, съобщи Държавното статистическо управление .

През периода 2021-2024 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в страната са нараснали със средногодишен темп от 10,5% - един от най-бързите темпове сред големите икономики, което прави Китай вторият по големина инвеститор в научноизследователска и развойна дейност в света.

Интензивността на разходите за научноизследователска и развойна дейност, която разглежда разходите като дял от БВП, се е повишила с 0,11 процентни пункта до 2,69% през миналата година.

През 2024 г. разходите на Китай за фундаментални изследвания, приложни изследвания и експериментално развитие са нараснали съответно с 10,7%, 17,6% и 7,6% в сравнение с предходната година, пише КМГ.

Предприятията отговарят за повече от 75% от общите разходи за научноизследователска и развойна дейност в страната в продължение на много години, а приносът им към общото увеличение на тези разходи достигна 77,1%, затвърждавайки ролята им като основен двигател на разширяването на разходите за научноизследователска и развойна дейност в Китай.