ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21396761 www.24chasa.bg

КМГ: Състоянието на околната среда в Европа не е оптимистично, показва нов доклад

КМГ

1216
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 29 септември Европейската агенция за околна среда, със седалище в Копенхаген, Дания, публикува доклад, според който Европа е постигнала значителен напредък в намаляването на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха. Въпреки това цялостното състояние на околната среда остава тревожно. Природата на континента продължава да е подложена на сериозни заплахи от деградация, прекомерна експлоатация и загуба на биологично разнообразие – тенденция, която според експертите ще представлява значим риск за икономическия просперитет, сигурността и качеството на живот на европейските граждани.

В доклада „Околна среда за Европа до 2025 г." се посочва, че Европа е най-бързо затоплящият се континент в света и изменението на климата напредва с тревожни темпове, застрашавайки сигурността, общественото здраве, екосистемите, инфраструктурата и икономическото развитие, пише КМГ. 

Докладът призовава европейските държави да ускорят трансформацията на своите системи за производство и потребление чрез политически пътища като Европейската зелена сделка, за да намалят зависимостта си от вноса на енергия и суровини и да насърчат зелените иновации.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?