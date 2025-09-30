КМГ: Състоянието на околната среда в Европа не е оптимистично, показва нов доклад

На 29 септември Европейската агенция за околна среда, със седалище в Копенхаген, Дания, публикува доклад, според който Европа е постигнала значителен напредък в намаляването на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха. Въпреки това цялостното състояние на околната среда остава тревожно. Природата на континента продължава да е подложена на сериозни заплахи от деградация, прекомерна експлоатация и загуба на биологично разнообразие – тенденция, която според експертите ще представлява значим риск за икономическия просперитет, сигурността и качеството на живот на европейските граждани.

В доклада „Околна среда за Европа до 2025 г." се посочва, че Европа е най-бързо затоплящият се континент в света и изменението на климата напредва с тревожни темпове, застрашавайки сигурността, общественото здраве, екосистемите, инфраструктурата и икономическото развитие, пише КМГ.

Докладът призовава европейските държави да ускорят трансформацията на своите системи за производство и потребление чрез политически пътища като Европейската зелена сделка, за да намалят зависимостта си от вноса на енергия и суровини и да насърчат зелените иновации.