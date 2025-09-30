Президентството на Филипините отхвърли обвинения за политическа намеса в разследване

Филипинското президентство отхвърли като неоснователни и политически мотивирани обвиненията, че разследването на съмнителни проекти за предотвратяване на наводнения се манипулира в полза на бившия председател на Камарата на представителите Мартин Ромуалдес, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Сенатор Франсис Ескудеро заяви, че разследването се осъществява по предварително написан "сценарий", целящ да предпази Ромуалдес (братовчед на президента Фердинанд Маркос-младши) в редиците на управлението.

Пресаташето на президентството Клер Кастро увери, че Независимата комисия по инфраструктура, създадена с цел да разследва корупционни практики в обществените поръчки и инфраструктурни проекти, ще се ръководи единствено от доказателства, а не от политически внушения.

"Трябва да се държат с всеки, който е замесени, като с невинен до доказване на противното. Разследването трябва да следва фактите и доказателствата", заяви Кастро. Тя подчерта, че обвиненията и изказванията от парламентарната трибуна не могат да заместят истински доказателства.

"Отговорността не се носи чрез речи и сочене с пръст, а чрез конкретни и солидни доказателства", добави тя и призова всеки, който разполага с информация, да я предаде на комисията. Кастро посочи, че комисията е създадена именно с цел независимо да анализира фактите, записите и доказателствата, за да се установи кой действително носи отговорност.