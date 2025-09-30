КМГ: Екипажът на „Чан‘ъ-6“ бе удостоен с наградата на Международната федерация по астронавтика за 2025 година

На 29 септември в Сидни бе открит 76-ото издание на Международния конгрес по астронавтика. На церемонията по откриването екипажът на китайската мисия „Чан'ъ-6" бе удостоен с наградата на Международната федерация по астронавтика за 2025г., която се счита за една от най-високите награди в тази сфера.

На 3 май 2024 г. сондата „Чан'ъ-6" беше изстреляна от ракетата носител „Чанджън-5" от космодрума Уънчан в Китай. Връщайки се на Земята на 25 юни, сондата достави 1935,3 грама проби от далечната страна на Луната, като успешно извърши първата операция по събиране на проби от далечната страна на земния спътник, пише КМГ.