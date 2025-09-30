ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландският премиер смята, че идва краят на войната в Газа

Премиерът на Нидерландия Дик Схоф

Нидерландският премиер Дик Схоф изрази днес надежда, че американският мирен план ще сложи бързо край на войната в ивицата Газа, предаде националната новинарска агенция АНП.

"С важните новини от Вашингтон се надяваме краят на войната в Газа действително да е на хоризонта. Сега е ред на "Хамас" да се съгласи", написа Схоф в публикация в социалната платформа "Екс", цитиран от БТА.

Нидерландският премиер изтъкна, че "прекратяването на огъня, безопасният достъп до хуманитарна помощ и освобождаването на всички заложници са от съществено значение".

Това трябва да бъде "сериозна стъпка към единственото възможно устойчиво решение – решението с две държави". В това вече "Хамас" няма роля, подчерта той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи плана вчера след среща в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че приема предложението. Все още няма отговор от страна на "Хамас". Много детайли от плана все още не са известни.

