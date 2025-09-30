Ръководителите на европейските институции приветстват мирния план на Тръмп за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Планът, който бе приет вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва пълно разоръжаване на групировката "Хамас", незабавно освобождаване на израелските заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.

"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас.

"Всички страни в конфликта трябва да се възползват от момента и да дадат истински шанс на мира", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. "Положението в Газа е нетърпимо. Бойните действия трябва да спрат и всички заложници да бъдат освободени на мига. Израелският и палестинският народ имат право на мирно съвместно съществуване, без насилие и тероризъм."

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изказа в сходен дух и добави, че "ЕС е готов да окаже помощ" на усилията за постигане на мир.