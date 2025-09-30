ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първата половина на 2025 г. жителите на ...

Ръководителите на европейските институции приветстват мирния план на Тръмп за Газа

Европейски парламент

Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Планът, който бе приет вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва пълно разоръжаване на групировката "Хамас", незабавно освобождаване на израелските заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.

"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас.

"Всички страни в конфликта трябва да се възползват от момента и да дадат истински шанс на мира", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. "Положението в Газа е нетърпимо. Бойните действия трябва да спрат и всички заложници да бъдат освободени на мига. Израелският и палестинският народ имат право на мирно съвместно съществуване, без насилие и тероризъм."

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изказа в сходен дух и добави, че "ЕС е готов да окаже помощ" на усилията за постигане на мир.

