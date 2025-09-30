Как европейските медии отразиха скандала със служителите, изнудвали екипа на Роби Уилямс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандалът със служителите на „Автомобилна администрация“, изнудвали за пари шофьори от екипа на Роби Уилямс, стигна и до европейския печат.

Сред изданията, които отразяват новината, са британските „Ройтерс“ и „Индипендънт“, „Шпигел“ в Германия, „Франс Прес“ и други медии във Франция.

В статиите си те отбелязват, че искането на подкупи е широко разпространено в България. А в социалните мрежи се шегуват, че „Роби Уилямс е по-успешен в борбата с корупцията от българските власти”.

„Шпигел“ шеговито коментира, че двамата български служители явно са взели прекалено на сериозно заглавието на песента на Роби Уилямс „Forbidden Road“.

Инцидентът, който се случи в четвъртък, е изненадал и шокирал шофьорите, които превозваха оборудването за концерта на попзвездата до такава степен, че те са подали жалба.

За двамата служители на „Автомобилна администрация“ последва уволнение. Те са били арестувани в неделя и обвинени, пише „Шпигел“, като се позовава на прокурор Десислава Петрова.

Изданието се позовава на българската информационна агенция БТА, която цитира Министерството на транспорта, че двамата служители са използвали тахометрите на камионите като претекст за проверка. Двама от шофьорите са платили подкупа, като общата сума е около 500 евро, съобщи бТВ.

Британските шофьори на камиони първоначално не разбрали какво искат от тях служителите. Затова се наложило те дори да използват преводаческата функция на мобилния си телефон, с чиято помощ помолили шофьорите да отидат до банкомат и да изтеглят пари.