ЕС ще насърчава финансовата грамотност на гражданите и възможностите за инвестиции

Европейската комисия обяви две инициативи – Стратегия за финансова грамотност и препоръка относно спестовно-инвестиционните сметки — инструмент, който има за цел да направи инвестициите по-прости и по-достъпни за всички. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Европейските граждани имат един от най-големите спестявания в света, но те често не извличат максимална полза от тях. Ключов елемент от финансовата независимост е възможността гражданите да управляват по-добре спестяванията си и да натрупват богатство с течение на времето, включително чрез инвестиции в капиталовите пазари.

Стратегията за финансова грамотност цели да повиши осведомеността на гражданите за това как по-добре да планират и използват спестяванията си и как да разбират инвестиционните рискове и възможности. Комисията ще започне общоевропейска кампания за финансова грамотност и насърчава държавите членки да също да финансират подобни инициативи за осведомяване на обществеността, използвайки наличните европейски инструменти.

Освен от познания, гражданите се нуждаят и от прости и достъпни възможности за инвестиции. В този смисъл обявеният днес от Комисията пакет включва и план за спестовно-инвестиционните сметки под формата на препоръка на Комисията. Комисията препоръчва на държавите членки да въведат спестовно-инвестиционни сметки там, където те все още не са налични.

Спестовно-инвестиционните сметки предоставят възможност за по-висока възвръщаемост на спестяванията, отколкото ако те останат в банкови депозити, като същевременно гражданите запазват контрол върху финансовите продукти и икономическите сектори, в които те избират да инвестират. Като прехвърлят част от спестяванията си в по-продуктивни инвестиции, гражданите могат да допринесат за финансирането на предприятията, стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места в Европа – което е сред целите на Съюза за спестяванията и инвестициите.