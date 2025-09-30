Трима българи са арестувани за телефонна измама в Гърция

Трима българи са били арестувани за опит за телефонни измами на шестима граждани в райони на Пела, Гърция, като са поискали суми на обща стойност 163 000 евро. В официалното съобщение на гръцката полиция не се съобщава националността на арестуваните, но електронното издание "Тестивал" съобщава, че са българи.

Според полицията, техен съучастник се обадил на 85-годишен мъж, представяйки се за лекар, и заявил, че внучката му е пострадала и се нуждае от незабавна операция, като поискал сумата от 50 000 евро.

Тримата българи на 31, 36 и 38 години са били забелязани от полицаите от полицейското управление Алмопия, пътуващи в превозно средство и чакащи да получат парите, които са били арестувани. По-нататъшно разследване разкри, че съучастниците на арестуваните лица са се обадили на още 5 души в райони на Пела в същия ден и, използвайки същата методология, са се опитали да изнудят общо 113 000 евро.

Превозното средство, използвано от арестуваните лица, е конфискувано, както и 3 мобилни телефона, намерени у тях.

Полицейските разследвания продължават както за установяване на техните съучастници, така и за установяване на евентуалното им участие в други подобни престъпни деяния.

Арестуваните, заедно с образуваното срещу тях досие, ще бъдат отведени в прокуратурата на Окръжния съд в Едеса.