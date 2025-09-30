Съдът отмени утрешната стачка на гръцките авиодиспечери

Първоинстанционният съд в Атина обяви насрочената за утре стачка на синдиката на гръцките авиодиспечери за незаконна, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В съобщение на гръцката Служба за гражданско въздухоплаване се казва, че поради съдебното решение полетите, планирани за утре, няма да бъдат засегнати от стачката.

Съюзът на авиодиспечерите беше обявил, че се присъединява към общата стачка, обявена за утре от основните синдикати в публичния и частния сектор в Гърция. Съдът обикновено обявява стачката на авиодиспечерите за незаконна, въпреки че е имало случаи, в които това не се е случвало.

Синдикатите в Гърция протестират срещу правителствените мерки, насочени към въвеждане на гъвкави форми на работно време, сред които и възможността в определени случаи работния ден да продължава до 13 часа. Други искания на профсъюзите са за пълно възстановяване на колективното трудово договаряне, както и за намаляване на работната седмица на 37,5 часа.

Макар че въздушните превози няма да бъдат засегнати, очаква се стачката да предизвика сериозни смущения в автомобилния, железопътния и морския транспорт в Гърция.

Основният железопътен превозвач "Хеленик трейн" обяви, цитиран от телевизия Скай, че поради стачката няма да се движи никой от влаковете по железопътната мрежа на страната. По същата причина някои от курсовете тази вечер ще бъдат заменени с автобуси.