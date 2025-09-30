Най-малко 10 са убити при експлозия на кола бомба в Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 10 души бяха убити, а 32 - ранени, при експлозия на кола бомба пред щаба на пакистанските паравоенни сили за сигурност в югозападния град Кета днес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди да взривят превозното средство, четирима нападатели, които са били в колата, са излезли навън и са влезли в интензивна престрелка с военните.

Местни жители казаха, че експлозията е била толкова мощна, че е била чута в радиус от километри. Линейки са пристигнали на мястото, а ранените са били транспортирани до близките болници.

Никоя група не е поела отговорност веднага, въпреки че е вероятно подозрението да падне върху сепаратистки групировки, които често атакуват цивилни и сили за сигурност в разтърсваната от бунтове провинция Белуджистан, чиято столица е Кета.

Според министъра на здравеопазването на провинцията Бахат Какар има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи още повече.

Местни телевизионни канали и записи от охранителни камери от мястото на експлозията показват кола, спираща пред портата на комплекса на паравоенните. Следва експлозия и се чува стрелба. Прозорците на околните сгради са разбити, а близките автомобили също са повредени, показват кадрите.