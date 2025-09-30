ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първата половина на 2025 г. жителите на ...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21397320 www.24chasa.bg

Най-малко 10 са убити при експлозия на кола бомба в Пакистан

1132
Кола бомба се взриви и уби най-малко 10 души Снимка: 24 часа архив

Най-малко 10 души бяха убити, а 32 - ранени, при експлозия на кола бомба пред щаба на пакистанските паравоенни сили за сигурност в югозападния град Кета днес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди да взривят превозното средство, четирима нападатели, които са били в колата, са излезли навън и са влезли в интензивна престрелка с военните.

Местни жители казаха, че експлозията е била толкова мощна, че е била чута в радиус от километри. Линейки са пристигнали на мястото, а ранените са били транспортирани до близките болници.

Никоя група не е поела отговорност веднага, въпреки че е вероятно подозрението да падне върху сепаратистки групировки, които често атакуват цивилни и сили за сигурност в разтърсваната от бунтове провинция Белуджистан, чиято столица е Кета.

Според министъра на здравеопазването на провинцията Бахат Какар има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи още повече.

Местни телевизионни канали и записи от охранителни камери от мястото на експлозията показват кола, спираща пред портата на комплекса на паравоенните. Следва експлозия и се чува стрелба. Прозорците на околните сгради са разбити, а близките автомобили също са повредени, показват кадрите.

Кола бомба се взриви и уби най-малко 10 души

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?