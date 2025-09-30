В Брюксел се проведе акция срещу организираната престъпност и наркотрафика

Брюкселската полиция и шестте полицейски управления в белгийската столица проведоха съвместна акция срещу организираната престъпност и наркотрафика в различни части на града, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Проверени бяха общо 708 души, 621 превозни средства и 13 търговски обекта. Девет човека бяха арестувани по съдебна процедура, а 13 - задържани по административен ред.

Полицията състави актове за два случая за притежание на наркотици, два случая за незаконно притежание на оръжие, девет случая за незаконно пребиваване, и 83 нарушения на правилата за движение, включително шофиране в нетрезво състояние без свидетелство за управление и без гражданска застраховка.

Акцията, координирана от федералната полиция, включваше и местните полицейски служби, жандармерията, както и специални подкрепящи звена. Основният фокус беше поставен върху присъствието на патрули по улиците, както и около жп и метростанции. "С тази акция подчертаваме общата си решимост да осигурим сигурност в Брюксел чрез конкретни действия", заявиха от полицията.

Акцията е част от по-широка стратегия за борба с престъпленията, свързани с наркотици. Нови данни от Федералната обществена служба "Правосъдие" показват, че през първата половина на тази година една четвърт от всички незабавни полицейски санкции в Белгия са били наложени именно в Брюксел. Почти всички от тях са свързани с притежание на наркотици, което прави столицата отговорна за 28% от тези случаи в национален мащаб.