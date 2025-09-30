ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първата половина на 2025 г. жителите на ...

Трима души от руската Национална гвардия са убити от украински сили

Украински войници

Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна обяви, че провела успешна операция на руска територия, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Според информацията украински разузнавачи, с подкрепата на "кавказкото освободително движение", са ликвидирали трима членове на руската Национална гвардия.

Операцията е била проведена на 27 септември близо до село Тамбукан в Ставрополския край на Русия.

"Подполковник от Националната гвардия, който командваше специалната единица на врага "Авангард", беше ликвидиран заедно със свой помощник и шофьора си. Групата руски войници беше на път към тренировъчна база, но така и не стигна до нея", се казва в изявлението.

По-рано украинското разузнаване в Приморския край на Русия елиминира група руски военни, които са се отнасяли особено брутално към украински цивилни и са екзекутирали военнопленници, отбелязва Укринформ.

Украински войници

