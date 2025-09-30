Трима тийнейджъри загинаха при срутване на училище в Индонезия, ранените са близо 100

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителни екипи в Индонезия продължават издирването на 38 души, обявени за изчезнали след срутването на ислямско училище вчера. До момента е потвърдена смъртта на трима човека, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Над 100 ученици се бяха събрали за следобедна молитва вчера в общежитието на Ислямското училище "Ал Хозини" в Сидоарджо, Източна Ява, когато сградата внезапно се срути.

"До момента са установени трима загинали и 99 оцелели", заяви директорът на Националната служба за търсене и спасяване Мохамад Сяфи.

Говорителят на Националната служба за борба с бедствията Абдул Мухари каза, че спасителите все още издирват усилено 38 души, за които се смята, че са затрупани под развалините.

Семейства на хора, за които няма информация, се събраха пред многоетажната сграда в Сидоарджо - град, разположен на около 30 километра южно от Сурабая.

Над 300 души, включително войници и полицаи, участват в издирвателната операция, която е затруднена от "нестабилното състояние" на отломките, обясни Сяфи. Бетонови блокове са натрупани един върху друг, което изисква специални действия от страна на спасителите, добави той.

Тежко оборудване, като кранове и багери, може да ускори разчистването на бетоновите блокове, каза още Сяфи. "Важно е обаче да отбележим, че преместването на бетона може да застраши живота на оцелелите, които все още са затрупани под руините", допълни той.

След смъртта на първата жертва вчера директорът на местната болница в Сидоарджо Аток Ирауан каза пред журналисти, че още двама души, приети в интензивното отделение на лечебното заведение са починали от раните си днес.

В болницата все още се лекуват осем човека, като състоянието им е "стабилно", отбеляза той.

Вчера един от пазачите в общежитието – Абдул Салам Муджиб – каза, че сградата се е срутила, докато работници са изливали бетон, за да издигнат допълнителен етаж към сградата.

"Носещите стълбове не можаха да издържат теглото на бетона, което причини срутването на сградата до приземния етаж", заяви Абдул.

По думите му инцидентът е можело да бъде избегнат, ако стандартите за строителство са били спазвани по-стриктно.