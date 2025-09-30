Кийт Урбан спря интервю заради въпрос за секс сцена на Никол Кидман със Зак Ефрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигналите за напрежение в брака между Кийт Урбан и Никол Кидман бяха очевидни още през юли тази година. Известната двойка се развежда след 19 години брак, потвърди "Дейли мейл".

Двамата напоследък са били разделени заради натоварената си програма, като според източник от близкото им обкръжение Кидман е била изненадана от раздялата.

А сега реакцията на Урбан на пикантен въпрос от радиопредаване отново излезе на дневен ред, което показва, че може би той се е борил да се справи с някои аспекти от холивудската кариера на съпругата си.

Звездата на кънтри музиката се включи в радиопредаването Hayley & Max in the Morning на Mix102.3 Adelaide в Австралия на 1 юли, за да промотира серия от предстоящи концерти.

Интервюто започна нормално. Урбан сподели, че винаги му е харесвало да свири в Аделаида. Но нещата станаха неудобни, когато 57-годишният певец, носител на „Грами", се включи в радиоиграта Wall of Truth (Стената на истината).

Един от водещите конкретно посочи актьора Зак Ефрон, който участва в интимна сцена с Кидман, 58, във филма на Netflix от 2024 г. A Family Affair.

„Какво мисли Кийт Урбан, когато вижда красивата си съпруга с красиви по-млади мъже като Зак Ефрон и имат красиви любовни сцени?", попита водещият Макс Бърфорд.

Урбан не отговори и се оказа, че е напуснал предаването.

„Мисля, че екипът му ни затвори телефона, защото не искаха да задаваме този въпрос", обяснява продуцентът на предаването.

Бърфорд попита: „Кейт Урбан ни мрази ли? Имаме ли проблеми с Кейт Урбан?"

Хейли Пиърсън от шоуто каза: „Той ни мрази. Знаех, че ще се случи."

Пиърсън каза, че според нея въпросите са били прекалено директни. „Имах чувството, че... те изобщо не харесват тези лични въпроси."

Пиърсън добави: „Той не обича личните теми... не обича да говори за жена си... това е лично."

По-късно източник от вътрешни кръгове сподели пред People, че Урбан няма нищо общо с прекъсването на връзката и че не е затворил телефона.

„Той не води интервюта по Zoom. Това е пълна измислица", посочи той.

Австралийската актриса и Урбан бяха видени за последен път заедно на публично място през юни тази година, когато присъстваха на мач по американски футбол в Нашвил, Тенеси.

Нямаше никакви следи от Кийт в инстаграм слайдшоуто „Летни спомени" на Никол, публикувано на 19 август, в което тя прегръща дъщерите си Сънди и Фейт, както и по-малката сестра на Никол, Антония Кидман.

„Кийт никога не се среща с Никол, защото или тя снима, или той е на турне. Между двамата имаше много любов и може би няма да се разведат, но те живеят в два различни свята, в които никой от двамата не принадлежи. Кийт и Никол са заедно от десетилетия и има свят, в който могат да се помирят, но така, както изглежда връзката им сега, те не са двойка", споделят запознати.

През по-голямата част от годината Урбан е пътувал във връзка със световното си турне High and Alive.

В четвъртък той трябва да излезе на сцена в Херши, Пенсилвания. Кидман и децата междувременно са останали в Нашвил, където двойката притежава имот на стойност 4 милиона долара.

TMZ съобщи в понеделник, че Кийт е придобил собствено жилище в Нашвил и се е изнесъл от семейния дом.