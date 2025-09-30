Гърция екстрадира българин, търсен в Австрия за финансови измами и изнасилвания

41-годишен български гражданин, арестуван преди няколко дни в Кос, ще бъде екстрадиран в Австрия.. Апелативният съвет на Додеканезите реши да го екстрадира на австрийските власти, които го издирват с Европейска заповед за арест, съобщава електронното издание "Димократики".

Подсъдимият, обвинен в мащабни финансови измами и изнасилване, свързано с наркотици, сам приел екстрадицията си, с което ускорява приключването на производството.

Апелативният съвет на Додеканезите разгледа законността и валидността на европейската заповед за арест, издадена от австрийските власти. Българинът изрично заявил, че не възразява срещу екстрадицията си.

41-годишният мъж е бил открит на 16 септември в Кос след операция на местната полиция и в сътрудничество с Дирекцията за прокуратура и разследване на престъпления. Европейската заповед е била изпратена чрез мрежата SIRENE, като мобилизирането на властите е било незабавно. След ареста той е бил отведен пред заместник-главния прокурор на Додеканезите, където е бил информиран за обвиненията, пред които е изправен в Австрия. Присъствието на адвоката му гарантира, че е бил напълно информиран за правата си, но той не е възразил, като е дал съгласие за екстрадицията си.

В обвинителния акт на австрийските власти първото обвинение се отнася до участието му в мрежа за телефонни измами, в която се твърди, че незаконно са придобили стотици хиляди евро. Според данните извършителите са използвали тактиката „телефонна измама на роднини", позовавайки се на спешни финансови нужди, за да измъкнат пари от нищо неподозиращи жертви.

Разследванията показват, че в рамките на кратък период от време, през октомври 2024 г., са били извършени множество парични преводи, вариращи от няколко хиляди до десетки хиляди евро. В поне пет случая измамата е потвърдена, като властите разследват още повече случаи, които показват същите характеристики.

Още по-сериозно е обвинението в сексуални престъпления. 41- годишният мъж е обвинен, че в сътрудничество с други мъже е упоявал жени, за да ги направи неспособни да се съпротивляват, а след това ги е принуждавал да ги малтретират сексуално.

Описаната методология се характеризира от властите като „изключително жестока" и „професионално организирана", тъй като нападенията са извършвани систематично, като жените по същество са предавани на организирана група, която е търсела не само сексуална експлоатация, но и финансова облага.



