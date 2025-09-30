Германия арестува сириец за престъпления срещу човечеството

Германската полиция арестува днес сириец, заподозрян в извършване на престъпления срещу човечеството, между които убийства и изтезания, в качеството си на ръководител на паравоенна групировка, съобщиха германски прокурори, цитирани от Ройтерс и БТА.

Сирийският гражданин, идентифициран досега като Ануар С. съгласно германското законодателство за защита на личните данни, е заподозрян в ръководене на групировката "Шабиха", мобилизирана в Алепо и действаща от името на сирийското правителство, начело с тогавашния президент Башар Асад.

Германската прокуратура заяви, че заподозреният и неговите съучастници са удряли граждани с пръчки, метални тръби и други инструменти в шест случая между април и ноември 2011 г. , за да разпръснат протестиращи. В изявлението на прокурорите се посочва също, че сред инструментите бил използван и електрошок.

Някои от протестиращите са били предадени на полицията и разузнавателните служби и в ареста са били подложени на сериозно малтретиране, при което при един случай протестиращ е бил убит.

През последните няколко години Германия потърси наказателната отговорност на бивши служители в правителството на Башар Асад според принципите на универсалното правосъдие, които позволяват на прокурорите да повдигат обвинения на лица, заподозрени в извършването на престъпления срещу човечеството навсякъде по света.