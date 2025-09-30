Осъдиха китайка за най-голямата кражба на криптовалута в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осъдената Чжъмин Циан иззела 61 000 биткойна на стойност над 5 млрд. паунда (6,7 млрд. долара)

Китайска гражданка беше осъдена за най-голямото присвояване на криптовалута в света след международно разследване, съобщава Би Би Си.

По данни на лондонската полиция тя е иззела 61 000 биткойна на стойност над 5 млрд. паунда (6,7 млрд. долара). Осъдената Чжъмин Циан, известна и като Яди Джан, се призна за виновна в Кралския съд в Саутуърк за незаконно придобиване и притежание на криптовалута.

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила измамна схема в Китай, ощетила над 128 000 души, като средствата били превърнати в биткойн. Според полицията това е било част от глобална схема за пране на пари, разследвана в продължение на седем години.

Детектив сержант Изабела Грото посочи, че Циан е успяла да се укрива от правосъдието пет години, преди да бъде арестувана след координирани действия в няколко държави.

Чжъмин Циан е избягала от Китай с фалшиви документи и е влязла във Великобритания, където е опитала да изпере откраднатите средства чрез закупуване на недвижими имоти, уточняват от полицията.

„С признаването на вината си днес, Джан се надява да донесе известно утешение на инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 година, и да ги увери, че значителният ръст в стойността на криптовалутите означава, че има достатъчно средства за възстановяване на техните загуби", заяви адвокатът на Циан – Роджър Сахота от Berkeley Square Solicitors.

Някои информации обаче твърдят, че британското правителство ще се опита да задържи иззетите средства.

Реформите в законодателството срещу престъпността, приети по време на предишното консервативно правителство, целят да улеснят британските власти при изземването, замразяването и възстановяването на криптоактиви. Промените позволяват също на някои жертви да подадат молба за освобождаване на техните активи, държани по сметки.

„Богинята на богатството"

Циан е имала помощ от китайка, работеща в заведение за бързо хранене – Дзян Вен, която миналата година беше осъдена на шест години и осем месеца затвор за ролята си в престъпната операция.

Според Кралската прокуратура (CPS) 44-годишната Вен живеела първоначално над ресторант, а след това в наета къща за милиони. Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, уточняват от прокуратурата.

Полицията съобщава, че е иззела биткойни на стойност над 300 млн. паунда от Вен.

Китайското издание Lifeweek съобщи през 2024 година, че инвеститори – основно на възраст между 50 и 75 години – са вложили „от стотици хиляди до десетки милиони" юана в инвестиции, промотирани от Циан.

Някои от жертвите – включително бизнесмени, банкови служители и представители на съдебната система – са били подтикнати да вложат средства в схемата на Циан от свои близки и приятели.

Инвеститорите са знаели малко за Циан, която е била описвана като „богинята на богатството".

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираната престъпност за прикриване и прехвърляне на активи, за да могат измамниците да се възползват от резултатите на престъпната си дейност", заяви заместник-главният прокурор Робин Уейъл.

„Този случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания, илюстрира мащаба на престъпните приходи, достъпни за тези измамници."

Според Уил Лайн, ръководител на отдел „Икономически и киберпрестъпления" в полицията, присъдата в понеделник бележи „кулминацията на години целенасочено разследване", включващо сътрудничество между полицията и китайските правоохранителни органи.

Циан остава в ареста в очакване на присъдата си, която ще бъде произнесена след процес срещу други лица, свързани със случая. Датата на произнасянето още не е определена.

BBC е потърсила за коментар китайското посолство във Великобритания.