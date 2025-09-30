ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел обвини флотилията с Грета Тунберг във връзки с "Хамас"

Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

Израел обвини днес частната флотилия "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА, цитирана от БТА. 

"Документи на "Хамас", които бяха открити в ивицата Газа и биват разкрити за първи път, показват пряка връзка между лидерите на флотилията и терористичната групировка", написаха в "Екс" от Министерството на външните работи на Израел.

Флотилията, състояща се от около 50 кораба, плава към ивицата Газа в опит да пробие морската блокада на крайбрежната територия и да достави помощи на нейното палестинско население.

Министерството на външните работи на Израел заяви, че намерените документи включват списък с членовете на т. нар. Палестинска конференция за палестинците в чужбина (ПКПЧ), която, според ведомството, "функционира като представителен орган на "Хамас" в чужбина" и която то свърза с флотилията.

Министерството подчерта, че списъкът включва Захер Бирауи, когото описва като "ръководител на сектора на "Хамас" в ПКПЧ във Великобритания" и организатор на редица флотилии към ивицата Газа през последните 15 години. Израелските власти публикуваха и снимка, на която според тях се вижда Бирауи, който стои зад шведската активистка Грета Тунберг и други участници от флотилията. На друга снимка, публикувана от ведомството, Бирауи стои до бившия лидер на политическото крило на "Хамас" Исмаил Хания, който бе убит от Израел при удар с управляема бомба преди повече от година. Израелското външно министерство също така съобщи, че е намерило подписано от Хания писмо от 2021 г., в което той призовава ПКПЧ да се обедини.

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник. Активистите от флотилията отказаха коментар във връзка с обвиненията.

Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

