Външният министър на Израел: Приемаме плана за Газа, но "Хамас" не спира войната

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви на пресконференция със сръбския външен министър Марко Джурич в Белград, че Израел е приел плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Газа, но "Хамас" отказва да спре войната, предаде агенция ТАНЮГ.

Саар каза, че сега предстои да се види дали "Хамас" ще приеме предложението на Тръмп, отбелязвайки, че Израел иска да види завръщането на заложниците, както и Газа да бъде демилитаризирана и вече да не представлява заплаха.

„Сърбия е стратегически стълб в Западните Балкани и в Европа и засилването на сътрудничеството е важно", каза Саар, като допълни, че се работи по споразумение за свободна търговия между Сърбия и Израел и че днес са обсъдени стратегически диалог и съвместен икономически комитет заедно със сръбския министър на външните работи Марко Джурич.

Саар каза още, че сърбите и евреите са обединени от обща история, че са били жертви на нацисткия режим и покани своите сънародници да посетят Сърбия, защото "тя е безопасна страна за евреите".

Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Сърбия приветства и подкрепя мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп и очаква "Хамас" да освободи всички заложници. Джурич подчерта, че отношенията между Сърбия и Израел се основават на векове близки, приятелски и братски отношения между сръбския и еврейския народ, които са свързани чрез страдание и споделени ценности, но и от непоколебима вяра в бъдещето.

Днес между Сърбия и Израел беше подписан меморандум за обучението на дипломати и Програма за сътрудничество от 2025 г. до 2028 г. в областта на науката, културата и спорта, съобщи ТАНЮГ.