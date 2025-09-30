Испания ще разследва компании, свързани с окупираните палестински територии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лявото правителство на Испания днес обяви, че ще разследва компании, рекламирали в страната продукти или услуги от окупираните от Израел палестински територии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Стъпката последва одобрението на постановление миналата седмица, което забранява рекламирането на такива стоки и услуги в Испания, съобщи в изявление Министерството на потреблението.

Постановлението е част от пакет с мерки, включващи оръжейно ембарго на Израел, насочено срещу спирането на "геноцида в Газа" по думите на премиера Педро Санчес.

Министърът на потреблението Пабло Бустиндуи заяви това лято, че ще използва "всички необходими средства", за да гарантира, че нито една компания, работеща в Испания, не печели от израелската окупация в палестинските територии.

"Балансът на нито една компания не трябва да е опетнен с кръвта на палестинския народ", каза той през юли.

В петък ООН публикува актуализация на списъка си с компании, работещи в еврейските селища в палестинските територии, като изброи 158 компании от 11 държави.

Но една от испанските компании, изброени в списъка - строителната фирма А Се Есе (ACS), бързо поиска да бъде извадена от него, като заяви, че е продавала дъщерната си компания СЕМИ (SEMI), която работи в Израел.

"А Се Есе не извършва никакви дейности в Израел или в израелските селища, се казва в изявление на компанията, ръководена от президента на футболния клуб Реал Мадрид Флорентино Перес.

ООН и голяма част от международната общност смятат всички палестински територии – Западния бряг, Източен Йерусалим и ивицата Газа – за окупирани територии.

Испания е един от най-гласовитите противници в Европа по отношение на войната на Израел в ивицата Газа, започнала след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., отбелязва АФП.