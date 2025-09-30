Мисията на ООН в Афганистан призова талибаните да възстановят достъпа до интернет и мобилни мрежи в страната, като заяви, че спирането на услугите, наложено от правителството в Кабул, почти изцяло е откъснало населението от външния свят, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Спирането на интернет и мобилните връзки, за което бе съобщено по-рано, е първото подобно прекъсване, откакто през август 2021 г. талибаните се върнаха на власт, и е част от борбата им срещу неморалността, която твърдят, че водят. По-рано този месец в няколко провинции бяха спрени оптичните връзки, след като лидерът на талибаните Хибатула Акхундзада издаде указ, който забрани услугата с цел предотвратяване на неморалността.

Прекъсването представлява заплаха за икономическата стабилност и задълбочава една от най-тежките хуманитарни кризи в света, заяви Мисията на ООН в Афганистан. Организацията предупреди, че спирането на интернета пречи на работата на банковата и финансовата система, изолира жените и момичетата, ограничава достъпа до медицински грижи и възпрепятства авиацията.

ООН заяви, че ограниченията допълнително подкопават свободата на изразяване и правото на осведоменост. Организацията добави, че телекомуникациите са ключови по време на бедствия – в Афганистан наскоро имаше силни земетресения и гражданите се сблъскват с масови принудителни връщания от съседни страни.

Мисията на ООН каза, че ще продължи да оказва натиск върху фактическите власти в Афганистан да възстановят достъпа.