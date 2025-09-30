Тръмп: Давам 3-4 дни на "Хамас" да отговорят на предложението за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че бойците на палестинската въоръжена групировка "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Излизайки от Белия дом, Тръмп заяви пред журналисти, че израелските и арабските лидери са приели плана и "чакаме само "Хамас". "Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край", добави той.

На въпроса дали има място за преговори по мирния план, Тръмп отговори: "Не много".

Вчера Белият дом представи мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния план, отбелязва АФП.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа". Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение".