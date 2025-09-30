Пийт Хегсет обяви край на политическата коректност в US армията, махат брадите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет свика днес стотици американски висши офицери на среща, за да обяви директиви за войските, които включват "неутрални по отношение на пола" или "мъжки" стандарти за физическа годност, както и прекратяване на либералната култура във въоръжените сили, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет каза, че американските въоръжени сили са повишили твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и "исторически прецеденти".

"Ерата на политически коректното, прекалено чувствително лидерство, което не наранява чувствата на никого, приключва веднага на всички нива", обяви министърът.

Той отбеляза, че облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във въоръжените сили.

Хегсет разкритикува това, което нарече "десетилетия на упадък", причинени от политиката за насърчаване на многообразието и приобщаването в американските войски, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Глупави и безразсъдни политически лидери избраха грешните насоки и се отклонихме от правилния път. Станахме "Министерство на либерализма", заяви министърът на отбраната при откриването на срещата и добави: "Това обаче вече е минало".

Хегсет и президентът на САЩ Доналд Тръмп свикаха светкавично американски висши офицери от цял свят да се съберат в базата на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния, близо до столицата Вашингтон, без да разкриват публично причината за срещата до днес сутринта.

Срещата предизвика много спекулации относно целта и значението на свикването на едно място на толкова голям брой генерали и адмирали, много от които са разположени в повече от десет страни, включително конфликтни зони в Близкия изток и другаде.

Срещите между висши военни и цивилни ръководители в САЩ не са нещо ново. Експертите обаче казват, че мащабът на събирането, бързината, с която е било организирано, и мистерията около него са особено необичайни.

Тръмп също се очаква да говори по-късно днес в Куонтико. Той заяви, че ще използва срещата с висши военни командири, за им каже, че "ги обича".

Хегсет разкритикува също така и военните с наднормено тегло.

"Абсолютно неприемливо е да виждаме дебели генерали и адмирали в залите на Пентагона", каза министърът на отбраната на САЩ.

Той добави, че всички физически нормативи за служба в американските въоръжени сили ще бъдат приравнени с тези за "мъжете" и подчерта важността на подготовката според военните стандарти.

"Времето на непрофесионалния външен вид приключи. Без повече брадати военнослужещи", заяви Хегсет пред присъстващите, които го слушаха смълчани.